на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В) ложек и вилок?

Математика
на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В) ложек и вилок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 ножа, 4 ложки, следовательно 8 вилок. а) 8 ножей и ложек б) 8 вилок в) 4+8=12 ложек и вилок
Гость:
ножа----4 ложек --4 нож+ложка=4+4=8 вилок----8 а)4 ножей и 4 ложек б)8 вилок в)4 ложек и 8 вилок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При взаємодії 9,2г. одновалентого металу з водою виділилось 0,2 моль водню.Визначити метал
Ответить
Математика
Дорогие друзья помогите пожлуйста решить Цена шерсти 1850 тг за 1 м, а цена шёлка - 4620 тг за 1 м. Купили по 9 м каждой ткани. Сколько денег потре...
Ответить
Литература
Как бы вы назвали эту сказку Паустовского?Как вы объясните название ,которое ей дал автор? ("Тёплый хлеб")
Ответить
Музыка
били ли друзья у Лёньки в повести "Звук Паутинки"???плиз подскажите очень надо!
Ответить
Химия
       !!!! Помогите срочно!!!!  Составить уравнение реакций в соответствии со схемой преврашений: SiO2 - Si - SiO2 - Na2SiO3 - H2SiO3 - SiO2  
Ответить