на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В) ложек и вилок?
Математика
на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В) ложек и вилок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 ножа, 4 ложки, следовательно 8 вилок. а) 8 ножей и ложек б) 8 вилок в) 4+8=12 ложек и вилок
Гость:
ножа----4 ложек --4 нож+ложка=4+4=8 вилок----8 а)4 ножей и 4 ложек б)8 вилок в)4 ложек и 8 вилок
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