на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В) ложек и вилок?

Математика

на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В) ложек и вилок?

Автор: Гость