Составьте уравнения реакций: CuO--- больше Cu--- больше CuCl2--- больше Cu(NO3)2--- больше Cu--- больше CuO
Химия
Составьте уравнения реакций: CuO--- больше Cu--- больше CuCl2--- больше Cu(NO3)2--- больше Cu--- больше CuO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t 1)2Cuo = 2Cu + O2 2)Cu + 2HCL= CuCl2+ H2 3)CuCl2+ 2HNO3= Cu(NO3)2+ 2HCL 4) Cu(NO3)2 + H2= Cu + 2HNO3 5) 2Cu+ 02= 2CuO
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
на поднос положили 4 ножа,столько же ложек ,а вилок столько ,сколько ножей и ложек вместе. Сколько положили на поднос:а) ножей и ложек: б) вилок: В...
Химия
Математика
Дорогие друзья помогите пожлуйста решить Цена шерсти 1850 тг за 1 м, а цена шёлка - 4620 тг за 1 м. Купили по 9 м каждой ткани. Сколько денег потре...