Составьте уравнения реакций: CuO--- больше Cu--- больше CuCl2--- больше Cu(NO3)2--- больше Cu--- больше CuO  

Химия
Составьте уравнения реакций: CuO--- больше Cu--- больше CuCl2--- больше Cu(NO3)2--- больше Cu--- больше CuO  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          t 1)2Cuo =  2Cu + O2 2)Cu + 2HCL= CuCl2+ H2 3)CuCl2+ 2HNO3= Cu(NO3)2+ 2HCL 4) Cu(NO3)2 + H2= Cu + 2HNO3 5) 2Cu+ 02= 2CuO
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