1.7х-(0.2х+2у) якщо 4у-3х=6
Математика
1.7х-(0.2х+2у) якщо 4у-3х=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раскрыли скобки и получили 1,5х-2у=-(2у-1,5х)=-(2у-3*х/2)=-(4y-3x)/2=-6/2=-3
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