как найти сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии, если a первое =7 d=2.1 и объясните если не сложно
Алгебра
как найти сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии, если a первое =7 d=2.1 и объясните если не сложно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле S20=2a*d(n-1) все деленное на два и умноженное на n в формулу подставляем числа,получается =2*7+2.1(20-1)/2 * 20= 16.1*19/2*20=305.9/2 * 20(тут сокращаем 2 и 20 и получается)= 305.9*10=3059
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