Автомобиль массой m=1т движется то скоростью v=20м/с по выпуклому мосту, представляющему собой дугу окружности радиуса R=100м. В верхней точке моста автомобиль давит на мост с силой, равной: 1)4кН 2)6кН 3)8кН 4)10кН 5)14кН
Физика
Автомобиль массой m=1т движется то скоростью v=20м/с по выпуклому мосту, представляющему собой дугу окружности радиуса R=100м. В верхней точке моста автомобиль давит на мост с силой, равной: 1)4кН 2)6кН 3)8кН 4)10кН 5)14кН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выпуклый мост, то N=P; P=mg-ma(ц); P=mg-mv^2/r P=1000*10-1000*20^2/100=6000Н=6кН Ответ:2
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