Автомобиль массой m=1т движется то скоростью v=20м/с по выпуклому мосту, представляющему собой дугу окружности радиуса R=100м. В верхней точке моста автомобиль давит на мост с силой, равной: 1)4кН 2)6кН 3)8кН 4)10кН 5)14кН

Физика

Автомобиль массой m=1т движется то скоростью v=20м/с по выпуклому мосту, представляющему собой дугу окружности радиуса R=100м. В верхней точке моста автомобиль давит на мост с силой, равной: 1)4кН 2)6кН 3)8кН 4)10кН 5)14кН

Автор: Гость