Что получается при прокаливании Ca3(PO4)2=?
Химия
Что получается при прокаливании Ca3(PO4)2=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca3(PO4)2 → P → P2O5 →Na3PO4 → Ba3(PO4)2 → BaHPO4 или Ba(H2PO4)2.
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