В Раздоле, замке эльфов, стены и потолок одной комнаты были выложены зеркальными плитами прямоугольной формы размером 4 дм на 6 дм. Сколько плит украшало комнату, если длина комнаты 12 м, ширина 8 м, а высота 3 м.
Математика
В Раздоле, замке эльфов, стены и потолок одной комнаты были выложены зеркальными плитами прямоугольной формы размером 4 дм на 6 дм. Сколько плит украшало комнату, если длина комнаты 12 м, ширина 8 м, а высота 3 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*6=24кв.дм-площадь одной плитки. 2)120дм(12м)*80дм(8м)*30дм(3м)=288000куб.дм-объём комнаты. 3)288000:24=12000 плит-украшают комнату.
Гость:
1) 4 х 6 = 24 кв .дм площадь 1 плитки 120 дм = 12 м 2) 12 х 8 х 3 = 288 куб.м = 288.000 куб.дм объём комнаты 3) 288.000 : 24 = 12.000 плиток
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