В Раздоле, замке эльфов, стены и потолок одной комнаты были выложены зеркальными плитами прямоугольной формы размером 4 дм на 6 дм. Сколько плит украшало комнату, если длина комнаты 12 м, ширина 8 м, а высота 3 м.

Математика

В Раздоле, замке эльфов, стены и потолок одной комнаты были выложены зеркальными плитами прямоугольной формы размером 4 дм на 6 дм. Сколько плит украшало комнату, если длина комнаты 12 м, ширина 8 м, а высота 3 м.

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