Составить предложения из слов:1)long,His,isn,t,pen.2)Cockerel,got,big,a,Jess,hasn,t3)fox,A,black,isn,t

Английский язык
Составить предложения из слов:1)long,His,isn,t,pen.2)Cockerel,got,big,a,Jess,hasn,t3)fox,A,black,isn,t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.His pen isn't long 2.Jess hasn't got a big cockerbel 3.A fox isn't black
Гость:
his pen isn't long Jess hasn't got a big cockerel A fox isnt black
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