1) Чему равна архимедова сила,действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см в кубе,если он на 1/5 часть своего объема погружен в спирт? 2)На тело объмом 1 дм в кубе при погружении в жидкость действует выталкивающая сила 10 Н...

Физика

1) Чему равна архимедова сила,действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см в кубе,если он на 1/5 часть своего объема погружен в спирт? 2)На тело объмом 1 дм в кубе при погружении в жидкость действует выталкивающая сила 10 Н. Какая это жидкость? 3)Сколько весит в воде алюминиевая деталь массой 135 г и объемом 25 см в кубе? 4)Тело объемом 5дм в кубе имеет массу 5 кг. Утонет ли это тело в керосине? 5)Сколько весит в воде чугунная гиря объемом 1дм в кубе? 6)Погрузится ли целиком в воду льдина площадбю 2м в квадрате и толщиной 100 см,если на нее встанет человек массой 60 кг? 7)Какой массы груг можно переправить с помощью плота на другой берег,если плот состоит из 15 сосновых бревен? Объем каждого бревна равен 0,8 м в кубе. 8)Полый медный шар плавает в воде при полном погружении . Чему равна масса шара ,если объем воздушной полости равен 17,75 см в кубе?

Автор: Гость