Вместо того чтобы вычесть 28Наташа прибавила 28.На сколько ее рерультат отличается от правильного???????

Математика
Вместо того чтобы вычесть 28Наташа прибавила 28.На сколько ее рерультат отличается от правильного???????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 56, наверное, если нужно было например 100-28=72, а она 100+28=128, 128-72=56
Гость:
на 56 больше будет , т.к надо прибавить 28+еще 28 , которые вычла
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