Вместо того чтобы вычесть 28Наташа прибавила 28.На сколько ее рерультат отличается от правильного???????
Математика
Вместо того чтобы вычесть 28Наташа прибавила 28.На сколько ее рерультат отличается от правильного???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 56, наверное, если нужно было например 100-28=72, а она 100+28=128, 128-72=56
Гость:
на 56 больше будет , т.к надо прибавить 28+еще 28 , которые вычла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два велосепедиста движутся на встречу друг другу.Скорость 1-ого 13км в час а скорость 2 14км в час.Сейчас между ними 10км.Какое расстояние будет ме...
Английский язык
Составить предложения из слов:1)long,His,isn,t,pen. 2)Cockerel,got,big,a,Jess,hasn,t 3)fox,A,black,isn,t
Русский язык
разобрать по составу слова: изображён, обозревая, растерявшись, строил, происшествия, выдержав, бросилась.