З одного міста до іншого виїхала вантажівка із швідкістю 60 км\год.Через 2 години із міста виїхав автомобіль.Із якою швидкістю повинен їхати автомобіль,щоб за 4години наздогнати вантажівку?
Математика
З одного міста до іншого виїхала вантажівка із швідкістю 60 км\год.Через 2 години із міста виїхав автомобіль.Із якою швидкістю повинен їхати автомобіль,щоб за 4години наздогнати вантажівку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+4=6г- проїхала вантажівка 2)60*6=360 км відстань вантажівки за 6 год. 3)360/4=90км/год- повнна бути швидкість авто
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