З одного міста до іншого виїхала вантажівка із швідкістю 60 км\год.Через 2 години із міста виїхав автомобіль.Із якою швидкістю повинен їхати автомобіль,щоб за 4години наздогнати вантажівку?

Математика

З одного міста до іншого виїхала вантажівка із швідкістю 60 км\год.Через 2 години із міста виїхав автомобіль.Із якою швидкістю повинен їхати автомобіль,щоб за 4години наздогнати вантажівку?

Автор: Гость