На сколько % число 10 больше чем число 9
Математика
На сколько % число 10 больше чем число 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 - 100%9- х% 10x=100*9 10x=900 x=90 100-90=10 процентов
Гость:
число 10 больше 9 на 10%%
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