Самолет пролетает 3600км за 4 ч. Сколько времени понадобится вертолету, чтобы пролететь такое же расстояние, если его скорость в 4 раза меньше скорости самолета? За какое время вертолет пролетит 3825км, если будет двигаться с т...
Математика
Самолет пролетает 3600км за 4 ч. Сколько времени понадобится вертолету, чтобы пролететь такое же расстояние, если его скорость в 4 раза меньше скорости самолета? За какое время вертолет пролетит 3825км, если будет двигаться с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600/4=900км/ч- скорость самолета 900/4=225км/ч- скорость вертолета 3600/225= 16ч- за такое время вертолет пролетит 3600км 3825/225=17ч- за такое врмя пролетит вертолет 3825 км, если будет лететь с той же скоростью
Гость:
1) Скорость самолёта равна 3600км/4ч. = 900км/ч 2) Скорость вертолёта равна 900/4=225км/ч 3)Найдём время 3825км/225км/ч=17 ч
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