Самолет пролетает 3600км за 4 ч. Сколько времени понадобится вертолету, чтобы пролететь такое же расстояние, если его скорость в 4 раза меньше скорости самолета? За какое время вертолет пролетит 3825км, если будет двигаться с т...

Математика

Самолет пролетает 3600км за 4 ч. Сколько времени понадобится вертолету, чтобы пролететь такое же расстояние, если его скорость в 4 раза меньше скорости самолета? За какое время вертолет пролетит 3825км, если будет двигаться с той же скоростью?

Автор: Гость