найдите синус,косинус,тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8, АВ=17

Геометрия
найдите синус,косинус,тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8, АВ=17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC = 15 (по теореме Пифагора) sinA = 8/17 cosA = 15/17 tgA = 8/15 sin B = 15/17 cosB = 8/17 tgB = 15/8
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