найдите синус,косинус,тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8, АВ=17

Геометрия

найдите синус,косинус,тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С, если ВС=8, АВ=17

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