Цена колбасы 360 р.за килограмм.Какова стоимость 100 г. этой колбасы? Как решать я знаю,мне нужно все расписать и пояснить.Пожалуйста помогите...

Математика

Цена колбасы 360 р.за килограмм.Какова стоимость 100 г. этой колбасы? Как решать я знаю,мне нужно все расписать и пояснить.Пожалуйста помогите...

Автор: Гость