Цена колбасы 360 р.за килограмм.Какова стоимость 100 г. этой колбасы? Как решать я знаю,мне нужно все расписать и пояснить.Пожалуйста помогите...
Математика
Цена колбасы 360 р.за килограмм.Какова стоимость 100 г. этой колбасы? Как решать я знаю,мне нужно все расписать и пояснить.Пожалуйста помогите...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100g = 0.1kg значит и цена прямопорциональна, 0.1*360=36р
Гость:
100гр=0,1кг 0,1*360=36
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