Яке з дробових чисел найбільше: 1/9 ,4/9, 7/9  найменше: 1/8, 3/8, 5/8, срочно

Математика
Яке з дробових чисел найбільше: 1/9 ,4/9, 7/9  найменше: 1/8, 3/8, 5/8, срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7/9 наибольшее 2)1/8 наименьшее
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