Довжина алеї 540 м. Від двох кінців алеї одночасно побігли Петрик та його песик.Через 2 хв. Петрик надів на песика новий повідок. З якою швидкістю біг Петрик, якщо швидкість песика 150 м/хв? срочно на тепер будь ласка
Математика
Довжина алеї 540 м. Від двох кінців алеї одночасно побігли Петрик та його песик.Через 2 хв. Петрик надів на песика новий повідок. З якою швидкістю біг Петрик, якщо швидкість песика 150 м/хв? срочно на тепер будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150*2=300м-пробежал пёсик. 2)540-300=240м-пробежал Петрик. 3)240:2=120м/мин-скорость Петрика.
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