Довжина алеї 540 м. Від двох кінців алеї одночасно побігли Петрик та його песик.Через 2 хв. Петрик надів на песика новий повідок. З якою швидкістю біг Петрик, якщо швидкість песика 150 м/хв? срочно на тепер будь ласка

Математика

Довжина алеї 540 м. Від двох кінців алеї одночасно побігли Петрик та його песик.Через 2 хв. Петрик надів на песика новий повідок. З якою швидкістю біг Петрик, якщо швидкість песика 150 м/хв? срочно на тепер будь ласка

Автор: Гость