Задача. Сколько сторон (n-?) имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен: а)120 градусов; б)175 градусов

Українська література

Задача. Сколько сторон (n-?) имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен: а)120 градусов; б)175 градусов

Автор: Гость