Задача. Сколько сторон (n-?) имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен: а)120 градусов; б)175 градусов

Українська література
Задача. Сколько сторон (n-?) имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен: а)120 градусов; б)175 градусов
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