Сколько весит в воде чугунная гиря объемом 1дм в кубе?
Физика
Сколько весит в воде чугунная гиря объемом 1дм в кубе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону дедушки Архимеда на килограмм меньше.
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