Объясните, почему новое государственное образование имело полное название «Великое княжество Литовское, Русское, Жмайтское».

Обществознание
Объясните, почему новое государственное образование имело полное название «Великое княжество Литовское, Русское, Жмайтское».
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Консолидация Великого княжества Литовского проходила на фоне сопротивления крестоносцам Тевтонского ордена в Пруссии и Ордена меченосцев в Ливонии. Бурные события конца 1230-х — начала 1240-х годов (монгольское нашествие, экспансия крестоносцев) не позволяют с точностью установить детали образования Великого княжества Литовского. Можно определенно говорить, что к 1244—1246 годам Великое княжество Литовское уже существовало как государство во главе с Миндовгом, имевшем титул великого князя литовского. Одновременно шло расширение территории государства в северо-западном и северо-восточном направлении, наиболее ярко проявившееся во времена правления великих князей Войшелка и Тройдена. В 1320-х годах под власть великих князей литовских переходят уже южнорусские земли с Киевом, хотя некоторые историки отрицают историческую достоверность сведений о подчинении Киева Гедимином[6].
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