слово "гаї" односкладове чи дво?

Қазақ тiлi
слово "гаї" односкладове чи дво?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двоскладове га-ї скільки у слові голосних стільки і складів  
Гость:
двоскладове Га - ї, буква ї завжди позначає дві букви йі.
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