ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ ШИРИНОЙ 3 МЕТРА?

Математика

ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ ШИРИНОЙ 3 МЕТРА?

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