ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ ШИРИНОЙ 3 МЕТРА?
Математика
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ ШИРИНОЙ 3 МЕТРА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50см=0,5м 5*3=15кв.м- площадь потолка 0,5*0,5= 0,25кв.м- площадь потолочной плитки 15/0,25=60шт- столько надо плиток
Гость:
50*50=2500(см.кв)-площадь одной плитки 5*3=15(м.кв.)-площадь потолка т.к. 1 кв.м.=10000 см.кв. 15 м.кв.=150000 см.кв. 150000/2500 = 60 (шт.) Ответ: на весь потолок нужно 60 плиток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислите объём и количество вещества водорода(н.у) образовавшегося при взаимодействии 650мг цинка содержащего 20% примесей с избытком соляной кисл...
Русский язык
Обществознание
Объясните, почему новое государственное образование имело полное название «Великое княжество Литовское, Русское, Жмайтское».
Математика
Довжина алеї 540 м. Від двох кінців алеї одночасно побігли Петрик та його песик.Через 2 хв. Петрик надів на песика новий повідок. З якою швидкістю ...