ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ ШИРИНОЙ 3 МЕТРА?

Математика
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИМЕЕТ ФОРМУ КВАДРАТА СО СТОРОНОЙ 50 СМ. СКОЛЬКО ТАКИХ ПЛИТОК НУЖНО ВЗЯТЬ ,ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОКЛЕИТЬ ПОТОЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ ШИРИНОЙ 3 МЕТРА?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 50см=0,5м 5*3=15кв.м- площадь потолка 0,5*0,5= 0,25кв.м- площадь потолочной плитки 15/0,25=60шт- столько надо плиток 
Гость:
50*50=2500(см.кв)-площадь одной плитки 5*3=15(м.кв.)-площадь потолка т.к. 1 кв.м.=10000 см.кв. 15 м.кв.=150000 см.кв. 150000/2500 = 60 (шт.)   Ответ: на весь потолок нужно 60 плиток     
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