вычислите объём и количество вещества водорода(н.у) образовавшегося при взаимодействии 650мг цинка содержащего 20% примесей с избытком соляной кислоты. срочно!!!

Химия

вычислите объём и количество вещества водорода(н.у) образовавшегося при взаимодействии 650мг цинка содержащего 20% примесей с избытком соляной кислоты. срочно!!!

Автор: Гость