вычислите объём и количество вещества водорода(н.у) образовавшегося при взаимодействии 650мг цинка содержащего 20% примесей с избытком соляной кислоты. срочно!!!
Химия
вычислите объём и количество вещества водорода(н.у) образовавшегося при взаимодействии 650мг цинка содержащего 20% примесей с избытком соляной кислоты. срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCL+Zn=ZnCl2+H2 mв-ва(Zn)=w*m(Zn+примеси)=0,8*0,65=0,52 г n(Zn)=m/M=0,52/65=0,008 моль n(H2)=0,008 считается по уравнению реакции V(H2)=n*Vм=0,008*22,4=0,1792 дм3
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