СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ, НА ЗАВТРА НАДО, ВСЁ КАК НАПИСАЛА, ПОПАРЯДКУ,ПЛИИЗ ЛЮДИ!!!! 1.В классе учиться 12 девочек и 17 мальчиков. Один учащийся опоздал в школу. Какова вероятность того, что это:1) был мальчик; 2) была дево...
Алгебра
СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ, НА ЗАВТРА НАДО, ВСЁ КАК НАПИСАЛА, ПОПАРЯДКУ,ПЛИИЗ ЛЮДИ!!!! 1.В классе учиться 12 девочек и 17 мальчиков. Один учащийся опоздал в школу. Какова вероятность того, что это:1) был мальчик; 2) была девочка? Р(А)-вероятность события А;m-кол-во благоприятных событий; n-общее кол-во событий ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ВЕРОЯТНОГО СОЮЫТИЯ-р(А)- m\n(т.е m делённое на n) 2.Бросают одновременно два инральных кубика. С помощью рисунка 88 установите, какова вероятность того, что выпадут: числа, сумма которых больше 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Всего учеников 17+12=29. Следовательно вероятность, что опоздала девочка 12/29=0,41 (примерно. можно округлить), а вероятность того,что опоздал мальчик 17/29=0,58(тоже можно округлить) 2. Кол-во всех исходов 36, т.к. 2 игральные кости по 6 очков (6*6=36), самое большое число 6, следовательно чтобы было больше 10 очков, нужно чтобы выпало: 6;6, 6;5, 5;6. Получается 3 нужных исхода. И вероятность равна 3/36=0,08 (тоже можно округлить)
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