СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ, НА ЗАВТРА НАДО, ВСЁ КАК НАПИСАЛА, ПОПАРЯДКУ,ПЛИИЗ ЛЮДИ!!!! 1.В классе учиться 12 девочек и 17 мальчиков. Один учащийся опоздал в школу. Какова вероятность того, что это:1) был мальчик; 2) была дево...

Алгебра

СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ, НА ЗАВТРА НАДО, ВСЁ КАК НАПИСАЛА, ПОПАРЯДКУ,ПЛИИЗ ЛЮДИ!!!! 1.В классе учиться 12 девочек и 17 мальчиков. Один учащийся опоздал в школу. Какова вероятность того, что это:1) был мальчик; 2) была девочка? Р(А)-вероятность события А;m-кол-во благоприятных событий; n-общее кол-во событий ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ВЕРОЯТНОГО СОЮЫТИЯ-р(А)- m

(т.е m делённое на n) 2.Бросают одновременно два инральных кубика. С помощью рисунка 88 установите, какова вероятность того, что выпадут: числа, сумма которых больше 10.

Автор: Гость