Сколько фосфорной кислоты можно получить если растворить в воде оксид фосфора5 массой 10 грам?

Химия
Сколько фосфорной кислоты можно получить если растворить в воде оксид фосфора5 массой 10 грам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4   n(P2O5)/1 = n(H3PO4)/2 n(P2O5) = 10г/142г/моль = 0,07 моль n(H3PO4) = 0,07моль * 2 = 0,14 моль m = n*Mr Mr(H3PO4) = 98г/моль m(H3PO4) = 0,14 * 98 = 13,72 г   Ответ: 13,72 г.
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