У подножия горы барометр показывает давление 760 мм рт.ст.,а на ее вершине-68 мм рт. ст.Определите высоту.
Физика
У подножия горы барометр показывает давление 760 мм рт.ст.,а на ее вершине-68 мм рт. ст.Определите высоту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формулы, которые применяют применяют при барометрическом нивелировании. Но вам думаю будет достаточно вычислить исходя из того, что на каждые 10,5 м высоты давление понижается на 1 мм рт. ст. (это естественно всреднем) т.е. 760-68= на 692мм рт ст. давление понизилось 692*10.5= 7 км 266м высота вашей горы
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