где можно,измените предложение так,чтобы глаголы были употреблены в том же лице множественного числа. запишите новый вариант текста. Уже семнадцатый день я нахожусь в дороге. Пройду еще одиннадцать километров и увижу Байкал. С ...
Русский язык
где можно,измените предложение так,чтобы глаголы были употреблены в том же лице множественного числа. запишите новый вариант текста. Уже семнадцатый день я нахожусь в дороге. Пройду еще одиннадцать километров и увижу Байкал. С радостным чувством приближаешься к озеру.Озеро Байкал существует много миллионов лет.В нем встречается редкая рыба., попадаются и морские животные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже семнадцатый день мы находимся в дороге.Пройдём ещё одинадцать километров и увидим Байкал.С радостным чувством приближаетесь к озеру.Озеро Байкал существует много миллионов лет.В нём встречаются редкие рыбы,попадаются и морские животные
Гость:
Уже семнадцатый день мы находемся в дороге. Пройдем еще одиннадцать километров и увидем Байкал. С радостным чувством приближаемся к озеру.Озеро Байкал существует много миллионов лет.В нем встречается редкая рыба., попадаются и морские животные. В третьем предложение ошибка в первом варианте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль догонит грузовик через 0,9 часа.Найдите расстояние между ними если скорость грузовика 63 ,5 км в час ,а скорость автомобиля - в 1, 4 р...
Математика
Физика
У подножия горы барометр показывает давление 760 мм рт.ст.,а на ее вершине-68 мм рт. ст.Определите высоту.
Химия
При взаимодействии 13,8 г этанола с 28г оксида меди(2) получен альдегид.Определите массу полученного альдегида.