где можно,измените предложение так,чтобы глаголы были употреблены в том же лице множественного числа. запишите новый вариант текста. Уже семнадцатый день я нахожусь в дороге. Пройду еще одиннадцать километров и увижу Байкал. С ...

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где можно,измените предложение так,чтобы глаголы были употреблены в том же лице множественного числа. запишите новый вариант текста. Уже семнадцатый день я нахожусь в дороге. Пройду еще одиннадцать километров и увижу Байкал. С радостным чувством приближаешься к озеру.Озеро Байкал существует много миллионов лет.В нем встречается редкая рыба., попадаются и морские животные.

Автор: Гость