Автомобиль догонит грузовик через 0,9 часа.Найдите расстояние между ними если скорость грузовика 63 ,5 км в час ,а скорость автомобиля - в 1, 4 раза больше?
Математика
Автомобиль догонит грузовик через 0,9 часа.Найдите расстояние между ними если скорость грузовика 63 ,5 км в час ,а скорость автомобиля - в 1, 4 раза больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)63.5*1.4=88.9км/ч-скорость авто. 2)88.9-63.5=25.4км/ч-разница скоростей. 3)25.4*0.9=22.86км/ч-расстояние между ними.
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