Автомобиль догонит грузовик через 0,9 часа.Найдите расстояние между ними если скорость грузовика 63 ,5 км в час ,а скорость автомобиля - в 1, 4 раза больше?

Математика

Автомобиль догонит грузовик через 0,9 часа.Найдите расстояние между ними если скорость грузовика 63 ,5 км в час ,а скорость автомобиля - в 1, 4 раза больше?

Автор: Гость