5 дм2 3см2 98мм2+56см2+2мм2

Математика
5 дм2 3см2 98мм2+56см2+2мм2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 5 дм2+3см2+98мм2+56см2+2мм2=25дм+9см+9604мм+3136см+4мм=5дм+3145см+9604мм=3145дм 9605 см 4мм
Гость:
5дм2 3см2 98мм2+ 56см2+2мм2=5398мм2+5602мм2= 11000мм2 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
У подножия горы барометр показывает давление 760 мм рт.ст.,а на ее вершине-68 мм рт. ст.Определите высоту.
Ответить
Химия
При взаимодействии 13,8 г этанола с 28г оксида меди(2) получен альдегид.Определите массу полученного альдегида.
Ответить
Экономика
Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно пере...
Ответить
Английский язык
написать диалог двух лиц или больше на тему моё хобби помогите  
Ответить
Химия
Сколько фосфорной кислоты можно получить если растворить в воде оксид фосфора5 массой 10 грам?
Ответить