5 дм2 3см2 98мм2+56см2+2мм2
Математика
5 дм2 3см2 98мм2+56см2+2мм2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 дм2+3см2+98мм2+56см2+2мм2=25дм+9см+9604мм+3136см+4мм=5дм+3145см+9604мм=3145дм 9605 см 4мм
Гость:
5дм2 3см2 98мм2+ 56см2+2мм2=5398мм2+5602мм2= 11000мм2
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