1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань квадрат  

Геометрия
1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань квадрат  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшая боковая грань включает гипотенузу основания: [latex]c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{36+64}=10.[/latex] Так как эта грань квадрат, высота призмы равна: h = c = 10. Тогда Sбок = 10*10 + 6*10 + 8*10 = 240 Ответ: 240 см^2.
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