1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань квадрат

Геометрия

1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань квадрат

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