1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань квадрат
Геометрия
1). Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшая боковая грань включает гипотенузу основания: [latex]c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{36+64}=10.[/latex] Так как эта грань квадрат, высота призмы равна: h = c = 10. Тогда Sбок = 10*10 + 6*10 + 8*10 = 240 Ответ: 240 см^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Растояние между 2-я паралельными плоскостями равняется 40 см. Отрезок длинно 50 см своими концами впирается в эти плоскости Найдите длинну проэкции...
Русский язык
где можно,измените предложение так,чтобы глаголы были употреблены в том же лице множественного числа. запишите новый вариант текста. Уже семнадцаты...
Математика
Автомобиль догонит грузовик через 0,9 часа.Найдите расстояние между ними если скорость грузовика 63 ,5 км в час ,а скорость автомобиля - в 1, 4 р...
Математика