Последовательность из 10 чисел. Определить сколько чисел заканчивается 0
Экономика
Последовательность из 10 чисел. Определить сколько чисел заканчивается 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a:array [1..10] of integer; n,i:integer; Begin {vvod massiva skopirovat suda} for i:= 1 to 10 do begin if a[i] mod 10 = 0 then n:=n+1; end; writeln(n); End.
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