Последовательность из 10 чисел. Определить сколько чисел заканчивается 0

Экономика
Последовательность из 10 чисел. Определить сколько чисел заканчивается 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a:array [1..10] of integer; n,i:integer; Begin   {vvod massiva skopirovat suda}   for i:= 1 to 10 do begin     if a[i] mod 10 = 0 then       n:=n+1;   end;   writeln(n); End.
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