вставь пропущенные слова can, has got или is. 1. Ann _______a red hen. 2/ His pig _________fat and big. 3/ It ______ grey. it _____ skip.
Английский язык
вставь пропущенные слова can, has got или is. 1. Ann _______a red hen. 2/ His pig _________fat and big. 3/ It ______ grey. it _____ skip.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) has 2) is 3) is. can.
Гость:
1 has 2 is 3 is 4 can Я написала только слова которые нужно вставить спишешь сама ладно?
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