какие из веществ,формулы которых приведены,реагируют с раствором гидроксида натрия:CaO,Cu(OH)2,H2SO4,CO4,CuSO4,KCI,CuO,HCI.напишите уравнение практически осуществимых реакций

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2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 NaOH + HCl = NaCl + H2O Помоему так.. а там точно СО4? если СО2 то реакция пойдёт так: NaOH + CO2 = NaHCO3 или 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O С KCl нет реакции, ионы плавают без связывания.