составить предложение со словосочетанием тёплое летнее утро в винительном падеже
Русский язык
составить предложение со словосочетанием тёплое летнее утро в винительном падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчику приснилось теплое летнее утро. Я очень люблю теплое летнее утро. Как хорошо, что наступило теплое летнее утро.
Гость:
В одно теплое летнее утро произошло событие, круто изменившее мою жизнь. Я закрываю глаза и вижу теплое летнее утро, бабушку,и на душе становится так сладко и спокойно.
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