составить предложение со словосочетанием тёплое летнее утро в винительном падеже

Мальчику приснилось теплое летнее утро. Я очень люблю теплое летнее утро. Как хорошо, что наступило теплое летнее утро.

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В одно теплое летнее утро произошло событие, круто изменившее мою жизнь. Я закрываю глаза и вижу теплое летнее утро, бабушку,и на душе становится так сладко и спокойно.