На доске была написана обыкновенная несократимая дробь, числитель и знаменатель которой – натуральные числа. К ее знаменателю прибавили числитель, и получилась вторая дробь. К числителю второй дроби прибавили её знаменатель, по...
Алгебра
На доске была написана обыкновенная несократимая дробь, числитель и знаменатель которой – натуральные числа. К ее знаменателю прибавили числитель, и получилась вторая дробь. К числителю второй дроби прибавили её знаменатель, получилась третья дробь. Когда к знаменателю третьей дроби прибавили её числитель, получилась дробь 13 23 . Какая дробь была написана на доске первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
здесь или подбором или же начинаем вычислять с конца...ну короче дробь 3/7
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