Вопросы по EXEL 1) Над якими даними виконуються обчислення в електронній таблиці? 2)Які арифметичні дії можливі у формулах? Послідовність їх виконання? 3)Як скопіювати формулу з однієї клітини в іншу? 4)Як вставити стандартну ф...

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1)над любыми вписаными в ячейки 2) все стандартные математические (сравнение в том числе, только выполняется через ЕСЛИ) в стандартном порядке. отрицание, умножить/поделить,+/-, если не используются скобки 3)скопировать ячейкуили протянуть взяв за квадратик или непосредственно скопировать строку формул одной и вставить в строку формул другой. Результаты при этом могут быть разные 4)легчевсего написать ручками и подсказка сама вылезет. еще там есть кнопочка fx 5)использовать функцию округления, использовать округлкнный формат вывода. По своей сути методы разные потому выбор зависит от задачи 6)Абсолютные и относительные.относительные это когда "от значения две клетнки левее отнять значение ячейки три клетки правее". 7)fx или помощь 8)перед именем ячейки пишется имя листа через точку, так же как с обьектами