как выразить 3 целых одну десятую километры в метры
Математика
как выразить 3 целых одну десятую километры в метры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. 1км=1000 м , то 3.1км=3.1*1000=3100 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
"Рыбалка". МАЛЬЧИКИ , ОЗЕРО, РЫБАЧИТЬ, ЗАКИНУТЬ,УДОЧКИ,ВЫДЕРНУЛИ,РЫБКА,РЫБОЛОВЫ. С этими словами cоставьте пожайлуста предложение жду 15 минут!
Алгебра
Экономика
Вопросы по EXEL 1) Над якими даними виконуються обчислення в електронній таблиці? 2)Які арифметичні дії можливі у формулах? Послідовність їх викона...
Русский язык