как выразить 3 целых одну десятую километры в метры

Математика
как выразить 3 целых одну десятую километры в метры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. 1км=1000 м , то 3.1км=3.1*1000=3100 м  
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