"Рыбалка".  МАЛЬЧИКИ ,  ОЗЕРО,   РЫБАЧИТЬ,  ЗАКИНУТЬ,УДОЧКИ,ВЫДЕРНУЛИ,РЫБКА,РЫБОЛОВЫ. С  этими  словами cоставьте пожайлуста предложение жду 15 минут!

Мальчики пошли на озеро рыбачить, неуспели закинуть удочки, выдернули, а там рыбка, вот это мы - рыболовы.

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Наши мальшички любят летом рыбачить,они хотят на озеро рыбалка для них летом это хороший отдых ,они собираются компанией для них удовольствие закинуть удочку выдернули если рыбка большая ,они настоящие рыболовы.