Одна из сторон параллелограмма равна 20,а опущенная на неё высота равна 23.Найдите площадь параллелограмма.
Геометрия
Одна из сторон параллелограмма равна 20,а опущенная на неё высота равна 23.Найдите площадь параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпараллелограмма=20*23=460
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