Одна из сторон параллелограмма равна 20,а опущенная на неё высота равна 23.Найдите площадь параллелограмма.

Геометрия
Одна из сторон параллелограмма равна 20,а опущенная на неё высота равна 23.Найдите площадь параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпараллелограмма=20*23=460
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