укажи склонение________ужом,ежом,бичом,дубцом,кашей,калачом,межей,сердцем,лицом,душой,плачем,сердцем,пальцем,плачем
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укажи склонение________ужом,ежом,бичом,дубцом,кашей,калачом,межей,сердцем,лицом,душой,плачем,сердцем,пальцем,плачем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2
Гость:
2,2,_,2,1,3,_,2,2,1,_,2,2,_
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