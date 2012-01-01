Найдите значение выражения: №1. 1) (3/7 + 4/7) - (7/20-3/20) = 2) (3/8+5/8) - (2/3+1/6) = 3)( 19/16 + 13/16)- (8/9 +5/27) = 4) (23/15 + 22/15) - ( 61/24 - 13/24) =
Математика
Найдите значение выражения: №1. 1) (3/7 + 4/7) - (7/20-3/20) = 2) (3/8+5/8) - (2/3+1/6) = 3)( 19/16 + 13/16)- (8/9 +5/27) = 4) (23/15 + 22/15) - ( 61/24 - 13/24) =
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Одна из сторон параллелограмма равна 20,а опущенная на неё высота равна 23.Найдите площадь параллелограмма.
Русский язык
"Рыбалка". МАЛЬЧИКИ , ОЗЕРО, РЫБАЧИТЬ, ЗАКИНУТЬ,УДОЧКИ,ВЫДЕРНУЛИ,РЫБКА,РЫБОЛОВЫ. С этими словами cоставьте пожайлуста предложение жду 15 минут!