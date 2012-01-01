как из карбида алюминия получить метан. уравнение!
Химия
как из карбида алюминия получить метан. уравнение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при гидролизе карбида алюминия выделяется метан: Al4C3 + 12H2O = 4Al(OH)3 + 3CH4
Гость:
Al4C3+12H2O=3CH4+4Al(OH)3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
укажи склонение________ужом,ежом,бичом,дубцом,кашей,калачом,межей,сердцем,лицом,душой,плачем,сердцем,пальцем,плачем
Физика
Имеются три лампы накаливания мощностью 25,25 и 50 Вт,рассчитанные на напрежение 110 В. Как их следует соединить при включении в сеть с напряжением...
Математика
Найдите значение выражения: №1. 1) (3/7 + 4/7) - (7/20-3/20) = 2) (3/8+5/8) - (2/3+1/6) = 3)( 19/16 + 13/16)- (8/9 +5/27) = 4) (23/15 + 22/15) - ( ...