На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів деревини.Маса деревини на одному самоскиді 40ц 60кг,а в одному вагоні - у 4 рази більша.Яка маса всієї деревини?

Математика

На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів деревини.Маса деревини на одному самоскиді 40ц 60кг,а в одному вагоні - у 4 рази більша.Яка маса всієї деревини?

Автор: Гость