На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів деревини.Маса деревини на одному самоскиді 40ц 60кг,а в одному вагоні - у 4 рази більша.Яка маса всієї деревини?
Математика
На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів деревини.Маса деревини на одному самоскиді 40ц 60кг,а в одному вагоні - у 4 рази більша.Яка маса всієї деревини?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40ц60кг=4060кг 4060*4= 16240кг- масса древесины вагона 16240*10=162240кг- привезли в вагонах 4060*20= 81200кг- привезли на самосвалах 162240+81200= 243440кг=243т 440кг- масса всей завезенной древесины
Гость:
1)4060кг(40ц 60кг)*4=16240кг(162ц 40кг)-масса в одном вагоне. 2)20*4060=81200кг(812ц)-масса в 20самосвалах. 3)10*16240=162400кг(1624ц)-в 10 вагонах. 4)812+1624=2436ц-масса всей древесины.
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