схема последовательного напряжения..падение напряжения на проводнике с сопротивлением R1=36 OM равно U1=9В .Определите напряжение на проводнике с споротивлением R2=64 OM и сопротивление проводника R3 если напряжение на его конц...
Физика
схема последовательного напряжения..падение напряжения на проводнике с сопротивлением R1=36 OM равно U1=9В .Определите напряжение на проводнике с споротивлением R2=64 OM и сопротивление проводника R3 если напряжение на его концах 120 В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
i=u\r i=9\36=0.25a u2=ir2; u=0.25*64=16В r3=u3\i; r=120\0.25=480om почитай учебник, все легко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На деревообробний комбінат завезли 10 однакових вагонів і 20 самоскидів деревини.Маса деревини на одному самоскиді 40ц 60кг,а в одному вагоні - у 4...
География
Русский язык
выписать 5 неполных предложений и 7 безличных предложений из литературы помогите ....плиз из любого рассказа ..!