схема последовательного напряжения..падение напряжения на проводнике с сопротивлением R1=36 OM равно U1=9В .Определите напряжение на проводнике с споротивлением R2=64 OM и сопротивление проводника R3 если напряжение на его конц...

Физика

схема последовательного напряжения..падение напряжения на проводнике с сопротивлением R1=36 OM равно U1=9В .Определите напряжение на проводнике с споротивлением R2=64 OM и сопротивление проводника R3 если напряжение на его концах 120 В

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