составить словарный диктант со словами: сковорода ,кастрюля, стакан. корзина, лопата, тарелка, жжет, пошел,желать, кипеть
Русский язык
составить словарный диктант со словами: сковорода ,кастрюля, стакан. корзина, лопата, тарелка, жжет, пошел,желать, кипеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
горячая сковорода,кастрюля в красный горошек,граненый стакан, корзина с цветами, лопата складная для снега, фарфоровая тарелка, жжет язык,пошел по лесу, желать лучшего,
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