помогите плиизз)прочитайте запись разговора двух женщин во дворе.объясните , о подростках какого возраста идет речь.Как вы считаете , я вляются ли в данной ситуации термины "малолетние" и "несовершеннолетние" равнозначными?В ка...

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Ребенок с момента своего рождения и до 14 лет является малолетним ( и несовершеннолетним одновременно), с 14 до 18 летнесовершеннолетним. С этими понятиями закон связывает наличие у лица того или иного объема прав и обязанностей. До 14 лет ребенок является недееспособным и от его имени действует его Законный представитель ( родитель, опекун), с 14 лет наступает частичная дееспособность (например может совершать мелкие сделки), с 18 лет наступает полная дееспособность.