Расстояние между Брянском и Костромой 750 км.Из Брянска в Кострому выехал автобус со скоростью 60км/ч,а на встречу ему из Костромы -автомобиль со скоростью 90 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика

Расстояние между Брянском и Костромой 750 км.Из Брянска в Кострому выехал автобус со скоростью 60км/ч,а на встречу ему из Костромы -автомобиль со скоростью 90 км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость