Расстояние между Брянском и Костромой 750 км.Из Брянска в Кострому выехал автобус со скоростью 60км/ч,а на встречу ему из Костромы -автомобиль со скоростью 90 км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Математика
Расстояние между Брянском и Костромой 750 км.Из Брянска в Кострому выехал автобус со скоростью 60км/ч,а на встречу ему из Костромы -автомобиль со скоростью 90 км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+90=150 км скорость сближения 750/150=5 часов ни встретятся ответ через 5 часов
Гость:
1)90+60=150(км/ч)-скорость сближения 2)750:150=5(ч) Ответ:Через 5 часов они встретятся. (Условие чертежом.)
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