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В Австралии изготовили мороженое с добавлением лука, сельдерея и соли "Лесные ягоды", "Мята в шоколаде" - сотни сортов необыкновенно вкусного мороженого можно увидеть на прилавках австралийских магазинов и супермаркетов, в меню уличных кафе и ресторанов. Однако фантазия специалистов по освежающим десертам, видимо, безгранична. Интересный сюрприз, посвященный национальному празднику - Дню Австралии, приготовил всем любителям этого лакомства один из представителей самого популярного в мире производителя итальянского мороженого "Gelato" Жерардо де Флориан, несколько лет назад перебравшийся в штат Квинсленд. Он изобрел мороженое со вкусом национального символа ...веджимайта, представляющего пасту для бутербродов с добавлением лука, сельдерея и соли. "Мне хотелось сделать что-нибудь особенное и неповторимое, - поведал де Флориан, - А дрожжевой экстракт специфического вкуса и цвета, которым так дорожат жители Пятого континента, подошел для моего шедевра как нельзя лучше". По его словам, "в Австралии можно найти много интересных ингредиентов, пригодных для изготовления мороженого". Вытяжка из пивных дрожжей, представляющая собой ферментированную пасту для бутербродов с добавлением лука, сельдерея и соли, для жителей Пятого континента стала уникальным и любимым символом австралийской нации, такими же как кенгуру или автомобили марки Holden. Сей шедевр кулинарного искусства с довольно специфическим вкусом - один из самых богатых источников витаминов группы В. Многие австралийцы даже шутят, что впитали "веджимайт" с молоком матери. Ходят слухи и о том, что "оззи", как называют сами себя местные граждане, не путешествуют по миру без заветной баночки излюбленного лакомства. В 1922 году главный специалист мельбурнской компании "Fred Walker Cheese Company" Кирил Каллистер изобрел оригинальный рецепт густой пасты, которая впоследствии прославила континент. Уже в 1923 году появилась первая продукция под торговой маркой "Vegemite". К слову сказать, успехом она стала пользоваться не сразу из-за специфического вкуса. Но в 1939 году Британская медицинская ассоциация одобрила "достояние" Пятого континента, рекомендовав его в качестве профилактики пациентам, испытывающим острый дефицит витаминов и минеральных веществ. А во время второй мировой войны баночка с концентратом была включена в продовольственные пайки солдат и офицеров.