44+47=91 56+29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнилось без перехода через разряд

Математика

44+47=91 56+29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнилось без перехода через разряд

Автор: Гость