44+47=91 56+29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнилось без перехода через разряд

Математика
44+47=91 56+29=85 В каждой сумме изменить одну цифру так,чтобы сложение выполнилось без перехода через разряд
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43+47=90 51+29=80 ..........
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