Составьте распространённые предложения, где подлежащими были бы данные слова, а сказуемые были бы выражены в прошедшем времени. Подчеркните существительные, которые имеют форму только единственного числа. Детство, дети; студен...

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Составьте распространённые предложения, где подлежащими были бы данные слова, а сказуемые были бы выражены в прошедшем времени. Подчеркните существительные, которые имеют форму только единственного числа. Детство, дети; студенты , студенчество; листья, листва.

Автор: Гость