Составьте распространённые предложения, где подлежащими были бы данные слова, а сказуемые были бы выражены в прошедшем времени. Подчеркните существительные, которые имеют форму только единственного числа. Детство, дети; студен...

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Составьте распространённые предложения, где подлежащими были бы данные слова, а сказуемые были бы выражены в прошедшем времени. Подчеркните существительные, которые имеют форму только единственного числа. Детство, дети; студенты , студенчество; листья, листва.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1)Самое прекрасное ВОСПОМИНАНИЕ мои были о беззаботном детстве. 2)Маленькие дети читали СКАЗКУ. 3)Эту ЛЕКЦИЮ я провел для студентов. 4)С ДЕРЕВА падали листья. 5)Листва усыпала ДОРОЖКУ сада. 
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